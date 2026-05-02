दिल दहलाने वाली वारदात: मां ने 4 मासूमों को ईंट से सिर कुचलकर मार डाला, खून से लथपथ मिले शव, हत्या की वजह कर देगी हैरान

अकबरपुर इलाके के मीरानपुर मोहल्ले में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मीरानपुर मोहल्ले में एक घर में 4 छोटे बच्चों के खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़े मिले हैं। वारदात की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस के अनुसार, घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था और बच्चों की मां घटनास्थल से फरार है। मृतक बच्चों की पहचान शफीक, सउद, उमर और बच्ची बयान के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, महरुआ गांव निवासी नियाज विदेश में नौकरी करता है। नियाज की पत्नी अपने बच्चों के साथ मीरानपुर मोहल्ले में रहती थी।