अम्बेडकरनगर के पुरू ने IAS में लाया 86 रैंक, दो बार दे चुके थे इंटरव्यू…तीसरे प्रयास में साकार किए सपना

अम्बेडकरनगर जिले के महरुआ निवासी पुरु दुबे ने IAS की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक AIR 86 हासिल कर छोटे से जिले का नाम बढ़ा दिया। पुरू इसके पहले दो बार इंटरव्यू तक पहुंचे थे उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल करते हुए सिविल सेवा के लक्ष्य को भेद दिए। उनकी सफलता से इस जिले के युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी।