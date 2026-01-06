जिलाधिकारी का आदेश: आईसीएससी, सीबीएसई बोर्ड सहित सभी विद्यालय आज से बंद, इन जिलों में होगी छुट्टी

All schools, including ICSE, CBSE board closed from today अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी और सोनभद्र के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को आज से बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश सरकारी और निजी क्षेत्र के विद्यालयों पर लागू होगा। शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है जो शासन के कार्यों को निपटाएंगे। आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने को कहा गया है। मौसम विभाग की अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय किया है।