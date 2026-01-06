6 जनवरी 2026,

अम्बेडकर नगर

जिलाधिकारी का आदेश: आईसीएससी, सीबीएसई बोर्ड सहित सभी विद्यालय आज से बंद, इन जिलों में होगी छुट्टी

All schools, including ICSE, CBSE board closed from today अंबेडकर नगर डीएम और सोनभद्र के बीएसए ने आज से सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। जो आईसीएससी, सीबीएसई बोर्डों के विद्यालय सहित सभी पर लागू होगा।

2 min read
Google source verification

अम्बेडकर नगर

image

Narendra Awasthi

Jan 06, 2026

स्कूलों में छुट्टी (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई)

All schools, including ICSE, CBSE board closed from today अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी और सोनभद्र के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को आज से बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश सरकारी और निजी क्षेत्र के विद्यालयों पर लागू होगा। शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है जो शासन के कार्यों को निपटाएंगे। आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने को कहा गया है। मौसम विभाग की अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय किया है।

अंबेडकर नगर और सोनभद्र के लिए जारी किया गया आदेश

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर और सोनभद्र में आज से सभी बोर्डों के विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है। अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने यह आदेश जारी किया है।‌ अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि मौसम विभाग से पूर्वानुमान जारी किया गया है जिसके अनुसार ठंड और गलन बनी रहेगी। छात्र-छात्राओं के हित में यह निर्णय लिया गया है कि कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय 10 जनवरी तक बंद रहेंगे।

सोनभद्र के बीएसए ने जारी किया यह आदेश

सोनभद्र के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडे ने अपने आदेश में बताया है कि प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 14 जनवरी तक के लिए बंद किया जाता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव के आदेश पर बंद करने का आदेश दिया गया है।

यह आदेश इन विद्यालयों पर लागू होगा

यह आदेश आईसीएससी, सीबीएसई, मदरसा बोर्ड सहित अशासकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। इस दौरान शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। लेकिन विद्यालयों के समस्त शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित रहकर विद्यालयों के विभागीय और शासकीय कार्य को पूरा करेंगे। आदेश का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी जानकारी अयोध्या मंडल के आयुक्त सहित अन्य सक्षम अधिकारियों को दी गई है। ‌

Updated on:

06 Jan 2026 08:03 am

Published on:

06 Jan 2026 08:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ambedkar Nagar / जिलाधिकारी का आदेश: आईसीएससी, सीबीएसई बोर्ड सहित सभी विद्यालय आज से बंद, इन जिलों में होगी छुट्टी

अम्बेडकर नगर

उत्तर प्रदेश

