UP Crime: मां की ममता का खून, जेब खर्च की जिद में बेटे ने खुद अपने रिश्ते को मार डाला

जेब खर्च न मिलने से खौफनाक वारदात: हजलापुर हत्याकांड का खुलासा, मां का हत्यारा निकला सगा बेटा (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
UP Crime News: टाण्डा कोतवाली क्षेत्र के हजलापुर गांव में एक सप्ताह पूर्व हुई अधेड़ महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि महिला का सगा बेटा ही निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है।
इस मामले का खुलासा टाण्डा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में की गई संयुक्त कार्रवाई में हुआ। इस अभियान में स्वाट टीम प्रभारी उप निरीक्षक विनोद यादव की टीम भी शामिल रही। पुलिस के अनुसार, हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और क्षेत्रीय सूचना तंत्र के आधार पर जब संदिग्धों से कड़ाई से पूछताछ की, तो मामले की परतें खुलती चली गई और अंततः महिला के बेटे का नाम सामने आ गया।
पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान सीता देवी के रूप में हुई थी, जो टाण्डा क्षेत्र के हजला पुर गांव की निवासी थी। घटना बीते 2 दिसंबर की रात की है, जब वह रोजमर्रा की तरह शाम के समय बाहर से काम निपटाकर अपने घर लौट रही थी। रात लगभग साढ़े आठ से नौ बजे के बीच शारदा पब्लिक स्कूल के पास कच्चे रास्ते पर अज्ञात लोगों द्वारा लूट और हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी। घटनास्थल से कुछ दूरी पर महिला का शव मिला था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।घटना के बाद पुलिस ने इसे लूट के बाद हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में मृतका के शरीर से आभूषण गायब पाए गए थे, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया था। पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स और मुखबिर तंत्र के माध्यम से जांच को आगे बढ़ाया। इसी दौरान पुलिस का शक मृतका के पुत्र राहुल, पुत्र हीरालाल, निवासी ग्राम हजलापुर, की गतिविधियों पर गया।
पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर राहुल ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि राहुल एक स्थानीय दुकान पर काम करता था, लेकिन दुकान की कमाई की देखरेख उसकी मां सीता देवी करती थी। आरोप है कि दिनभर की बिक्री का पैसा उसकी मां अपने पास रखती थी और राहुल को अपना निजी खर्च चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं देती थी। जब भी वह जेब खर्च के लिए पैसे मांगता, तो मां उसे डांट दिया करती थीं।
पुलिस के अनुसार, इसी बात को लेकर राहुल के मन में लंबे समय से नाराजगी और आक्रोश पनप रहा था। उसने यह भी बताया कि वह दुकान का संचालन खुद करना चाहता था और परिवार से अलग होकर अपना काम शुरू करना चाहता था, लेकिन उसकी मां इसके लिए तैयार नहीं थी। राहुल का यह भी आरोप है कि उसकी मां उसके बड़े भाई राजू और उसकी पत्नी को अधिक प्राथमिकता देती थीं और दुकान की कमाई का बड़ा हिस्सा उन्हें देती थीं। इस पारिवारिक तनाव ने धीरे-धीरे उसके मन में घातक रूप ले लिया।
पुलिस पूछताछ में राहुल ने बताया कि उसने अपनी मां की हत्या की योजना पहले से बना रखी थी। 2 दिसंबर की रात जब उसकी मां दुकान से घर लौट रही थी, तो राहुल पहले से ही उस रास्ते पर मौजूद था। शारदा पब्लिक स्कूल से पहले कच्चे रास्ते पर उसने अचानक पैर से धक्का देकर मां को गिरा दिया। जब वह नीचे गिर गईं, तो राहुल ने उनका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा, जब तक उनकी मौके पर ही मौत नहीं हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मृतका के शरीर से जेवरात उतार लिए और उन्हें पास के गांव के तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर तालाब से लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। इस बरामदगी के बाद पुलिस का मामला और अधिक मजबूत हो गया है।
शनिवार की रात पुलिस ने आरोपी राहुल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्यवाही जारी है और आरोप पत्र समय पर न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। इस घटना के बाद पूरे हजला पुर गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि बेटे द्वारा मां की हत्या की बात ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि एक बेटा इस तरह का जघन्य अपराध कर सकता है। प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, क्षेत्रीय सूचना और सतत निगरानी के आधार पर इस मामले का सफल खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कानून किसी को भी बख्शेगा नहीं और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
