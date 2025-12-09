UP Crime: मां की ममता का खून, जेब खर्च की जिद में बेटे ने खुद अपने रिश्ते को मार डाला

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान सीता देवी के रूप में हुई थी, जो टाण्डा क्षेत्र के हजला पुर गांव की निवासी थी। घटना बीते 2 दिसंबर की रात की है, जब वह रोजमर्रा की तरह शाम के समय बाहर से काम निपटाकर अपने घर लौट रही थी। रात लगभग साढ़े आठ से नौ बजे के बीच शारदा पब्लिक स्कूल के पास कच्चे रास्ते पर अज्ञात लोगों द्वारा लूट और हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी। घटनास्थल से कुछ दूरी पर महिला का शव मिला था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।घटना के बाद पुलिस ने इसे लूट के बाद हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में मृतका के शरीर से आभूषण गायब पाए गए थे, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया था। पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स और मुखबिर तंत्र के माध्यम से जांच को आगे बढ़ाया। इसी दौरान पुलिस का शक मृतका के पुत्र राहुल, पुत्र हीरालाल, निवासी ग्राम हजलापुर, की गतिविधियों पर गया।