अंबेडकरनगर में बड़ी कार्रवाई: फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे 18 शिक्षक बर्खास्त, वेतन वसूली शुरू

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले के परिषदीय स्कूलों में फर्जी नियुक्तियों का बड़ा खुलासा हुआ है। बीएड और बीए की फर्जी डिग्री, सीटीईटी के जाली अंकपत्र और अवैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त 18 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही वेतन के रूप में ली गई धनराशि की रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।