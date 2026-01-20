‘चीख कर बोला अस्पताल ले चलो तबियत बिगड़ रही है’, 3 बहनों के इकलौते भाई ने दोस्त से मांगी मदद; कमरा खोला तो….

MBA की तैयारी कर रहे 3 बहनों के इकलौते भाई ने किया सुसाइड। फोटो सोर्स-AI
MBA Student Commits Suicide: उत्तर प्रदेश के अयोध्या रोड स्थित मटियारी में रविवार की रात अंबेडकर नगर निवासी MBA छात्र ने किराये के कमरे में जहर खाकर जान दे दी।
जहर खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। जिसके बाद उसने आवाज लगाकर पास के कमरे में बैठे दोस्त को बुलाया। इस दौरान उसने दोस्त से कहा, '' अस्पताल ले चलो तबियत बिगड़ रही है।'' जिसके बाद दोस्त उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। मामले में पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
दरअसल, अंबेडकर नगर के जलालपुर महरुआ निवासी 25 साल के आशीष पांडेय अयोध्या रोड स्थित निजी कॉलेज में MBA की पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान आशीष अपने दोस्त गौरव और विकास के साथ मटियारी इलाके में किराये पर रह रहे थे। रविवार के दिन देर रात उन्होंने अपने कमरे में जहर खा लिया।
मृतक आशीष के दोस्त विकास का कहना है, '' आशीष कमरे में थे तभी उसने चिल्लाकर बुलाया। कमरे में गया तो आशीष लेटा हुआ था और उसने जहर खाने की जानकारी दी। आशीष ने कहा कि मुझे अस्पताल ले चलो।''
विकास ने बताया कि टैक्सी बुक कर दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशीष के दोस्तों का कहना है कि उसका MBA पूरा होने वाला था। निजी कंपनी में हाल ही में उसका प्लेसमेंट हुआ था। उसकी नौकरी पर ज्वाइनिंग फरवरी के पहले सप्ताह में थी, लेकिन कुछ दिनों से वह तनाव में था।
मामले को लेकर चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा का कहना है, ''परिवार ने अभी तक कोई आरोप नहीं लगाए हैं। अगर तहरीर मिलती है जांच की जाएगी। आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं।''
आशीष के मोबाइल से उसके परिवार को पुलिस ने जानकारी दी। आशीष 3 बहनों में इकलौता भाई था। उसके पिता नागेश्वर की 23 साल पहले मौत हो चुकी है। आशीष की मां सुभद्रा आंगनबाड़ी में नौकरी करती हैं। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शपव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आशीष के दोस्तों के मुताबिक, सल्फास खाकर उसने अपनी जान दे दी।
अम्बेडकर नगर
उत्तर प्रदेश
