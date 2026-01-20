20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अम्बेडकर नगर

‘चीख कर बोला अस्पताल ले चलो तबियत बिगड़ रही है’, 3 बहनों के इकलौते भाई ने दोस्त से मांगी मदद; कमरा खोला तो….

MBA Student Commits Suicide: MBA की तैयारी कर रहे 3 बहनों के इकलौते भाई ने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद उसने अपने दोस्त को आवाज भी लगाई। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

अम्बेडकर नगर

image

Harshul Mehra

Jan 20, 2026

three sisters only brother preparing for mba committed suicide by consuming poison crime news up

MBA की तैयारी कर रहे 3 बहनों के इकलौते भाई ने किया सुसाइड। फोटो सोर्स-AI

MBA Student Commits Suicide: उत्तर प्रदेश के अयोध्या रोड स्थित मटियारी में रविवार की रात अंबेडकर नगर निवासी MBA छात्र ने किराये के कमरे में जहर खाकर जान दे दी।

Crime News: अंबेडकर नगर निवासी छात्र ने खाया जहर

जहर खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। जिसके बाद उसने आवाज लगाकर पास के कमरे में बैठे दोस्त को बुलाया। इस दौरान उसने दोस्त से कहा, '' अस्पताल ले चलो तबियत बिगड़ रही है।'' जिसके बाद दोस्त उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। मामले में पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

UP Crime: MBA की पढ़ाई कर रहा था आशीष

दरअसल, अंबेडकर नगर के जलालपुर महरुआ निवासी 25 साल के आशीष पांडेय अयोध्या रोड स्थित निजी कॉलेज में MBA की पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान आशीष अपने दोस्त गौरव और विकास के साथ मटियारी इलाके में किराये पर रह रहे थे। रविवार के दिन देर रात उन्होंने अपने कमरे में जहर खा लिया।

UP MBA Student Suicide Case: दोस्त को चीख कर बुलाया

मृतक आशीष के दोस्त विकास का कहना है, '' आशीष कमरे में थे तभी उसने चिल्लाकर बुलाया। कमरे में गया तो आशीष लेटा हुआ था और उसने जहर खाने की जानकारी दी। आशीष ने कहा कि मुझे अस्पताल ले चलो।''

Suicide Case Ambedkar Nagar: हाल ही में हुआ था आशीष का प्लेसमेंट

विकास ने बताया कि टैक्सी बुक कर दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशीष के दोस्तों का कहना है कि उसका MBA पूरा होने वाला था। निजी कंपनी में हाल ही में उसका प्लेसमेंट हुआ था। उसकी नौकरी पर ज्वाइनिंग फरवरी के पहले सप्ताह में थी, लेकिन कुछ दिनों से वह तनाव में था।

Ambedkar Nagar News: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा का कहना है, ''परिवार ने अभी तक कोई आरोप नहीं लगाए हैं। अगर तहरीर मिलती है जांच की जाएगी। आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं।''

तीन बहनों में इकलौता भाई था आशीष

आशीष के मोबाइल से उसके परिवार को पुलिस ने जानकारी दी। आशीष 3 बहनों में इकलौता भाई था। उसके पिता नागेश्वर की 23 साल पहले मौत हो चुकी है। आशीष की मां सुभद्रा आंगनबाड़ी में नौकरी करती हैं। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शपव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आशीष के दोस्तों के मुताबिक, सल्फास खाकर उसने अपनी जान दे दी।

ये भी पढ़ें

22,23,24, 25, 26 जनवरी को इन जिलों में जमकर होगी बारिश! जानें मौसम का ताजा अपडेट
नोएडा
heavy rain expected in these districts on january 22 23 24 25 26 know latest weather update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 01:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ambedkar Nagar / ‘चीख कर बोला अस्पताल ले चलो तबियत बिगड़ रही है’, 3 बहनों के इकलौते भाई ने दोस्त से मांगी मदद; कमरा खोला तो….

बड़ी खबरें

View All

अम्बेडकर नगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जिलाधिकारी का आदेश: आईसीएससी, सीबीएसई बोर्ड सहित सभी विद्यालय आज से बंद, इन जिलों में होगी छुट्टी

स्कूलों में छुट्टी (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
अम्बेडकर नगर

UP Crime: मां की ममता का खून, जेब खर्च की जिद में बेटे ने खुद अपने रिश्ते को मार डाला

जेब खर्च न मिलने से खौफनाक वारदात: हजलापुर हत्याकांड का खुलासा, मां का हत्यारा निकला सगा बेटा    (फोटो सोर्स :  Police Media Cell )
अम्बेडकर नगर

Ambedakar Nagar News: रंगदारी न देने पर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मार कर हत्या, मची सनसनी

Murder news
अम्बेडकर नगर

सपा विधायक ने रामायण जलाने वालों की तारीफ में पढ़े कसीदे… कहा- इतिहास पढ़ो..दिमाग खुलेगा

अम्बेडकर नगर

नशे ने छीना सहाराः पत्नी ने भाइयों संग मिलकर पति को मार डाला, चार मासूम हुए बेसहारा पैरों में कीचड़ से खुला राज!

Ambedkarnagar
अम्बेडकर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.