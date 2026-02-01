पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण दुर्घटना, चाचा-भतीजे समेत तीन की मौत…दिल्ली से गोरखपुर आ रहा था परिवार

दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भाग निकला। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हड़कंप मच गया।थानाध्यक्ष सर्वदमन सिंह ने बताया कि पुलिस ने कार में फंसे शवों को बाहर निकलवाया। पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। घायलों को जिला अस्पताल, अकबरपुर में भेजा गया। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। समाचार लिखे जाने तक परिवार को सूचना दे दी गई है वो लोग मौके के लिए रवाना हो चुके हैं।