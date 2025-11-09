Ambedakar Nagar News: रंगदारी न देने पर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मार कर हत्या, मची सनसनी

Murder news
Ambedakar Nagar: अम्बेडकर नगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के तिघरा गांव में प्रॉपर्टी डीलर राजकमल उर्फ बंटी यादव (24) की नाक से सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों ने मृतक के सिर के ऊपरी हिस्से से .32 बोर की गोली बरामद की है।
मृतक की मां तारा देवी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या एक करोड़ रुपये की रंगदारी न देने के कारण की गई है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वे दाह संस्कार नहीं करेंगी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, राजकमल की नाक से सटाकर गोली मारी गई, जिससे सिर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गोली मौके पर नहीं मिली, बल्कि सिर के अंदर फंसी हुई थी, जिसे चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम के दौरान निकाला।
तारा देवी ने बताया कि हत्या से एक दिन पहले आरोपियों ने फोन कर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। उन्होंने कहा, “बेटे ने रात में बताया था कि उससे पैसे मांगे गए हैं, लेकिन हमने बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन वह घर आए, बेटा गेट खोलने गया और उन्हीं के साथ चला गया। कुछ घंटे बाद उसकी लाश मिली।”
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि तीन साल पहले आरोपियों ने दोस्ती का फायदा उठाकर अहरौला बाईपास स्थित तीन बिस्वा जमीन काली जायसवाल के नाम करवा ली थी, लेकिन पैसे नहीं दिए। अब वही जमीन कई करोड़ की हो चुकी है, और इसी विवाद में राजकमल की हत्या की साजिश रची गई।
अम्बेडकर नगर
उत्तर प्रदेश
