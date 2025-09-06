एक-एक कर गायब हुईं 56 लड़कियां, लव-जिहाद और धर्मांतरण की आशंका, सांसद ने दिया यह बयान

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के अपहरण के मामलों में तत्काल FIR दर्ज कर बरामदगी के निर्देश दिए गए हैं। बरामद लड़कियों के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अब तक की जांच में लव जिहाद या किसी संगठित नेटवर्क का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।' हालांकि, कुछ मामलों में कार्रवाई न होने की शिकायतें भी सामने आई हैं।