सपा विधायक ने रामायण जलाने वालों की तारीफ में पढ़े कसीदे… कहा- इतिहास पढ़ो..दिमाग खुलेगा

राजभर PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) कार्यक्रम के दौरान बोलते दिखाई दे रहे हैं। 27 सेकंड के इस क्लिप में वे द्रविड़ नेता पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत में रामायण जलाने का काम किया था। राजभर ने आगे कहा, "पेरियार ललई सिंह यादव ने 'सच्ची रामायण' लिखी थी। अरे, पढ़िए अपने संतों, महापुरुषों और गुरुओं का इतिहास, तब दिमाग का ताला खुलेगा। तब आप कुंभ नहीं जाओगे, अयोध्या नहीं जाओगे, बल्कि अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे, पाठशाला भेजोगे, ताकि वे आईएएस बनें।"