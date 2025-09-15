Patrika LogoSwitch to English

अम्बेडकर नगर

नशे ने छीना सहाराः पत्नी ने भाइयों संग मिलकर पति को मार डाला, चार मासूम हुए बेसहारा पैरों में कीचड़ से खुला राज!

अंबेडकरनगर में नशे की लत ने एक परिवार को तबाह कर दिया। रोज़ की मारपीट और कलह से तंग आकर पत्नी ने अपने भाइयों संग मिलकर पति की हत्या कर दी। पुंथर झील किनारे मिला शव फेंक दिया। पुलिस ने चंद घंटों में राज खोला। अब चार मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठा और मां जेल जाने वाली है।

अम्बेडकर नगर

Mahendra Tiwari

Sep 15, 2025

Ambedkarnagar
पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

अंबेडकरनगर जिले में नशे की लत और घरेलू कलह ने एक परिवार को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। अनीस अहमद (40) नामक युवक की हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी और साले ही ने कर दी। रविवार सुबह पुंथर झील किनारे उसका शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में रहस्य खोलते हुए पत्नी हिना फातिमा और उसके दोनों भाइयों शाहिद व आरिफ को हिरासत में ले लिया।

पुलिस की जांच में सामने आया कि अनीस लंबे समय से नशे का आदी था। कबाड़ बेचकर जो भी कमाता, उसे नशे में उड़ा देता और अक्सर पत्नी से मारपीट करता। उधार लेकर नशा करने की वजह से गांव में उसकी बदनामी हो चुकी थी। समय पर कर्ज न चुका पाने पर लोग उसकी पत्नी तक से तकादा करने लगे थे। हालात से तंग आकर करीब 22 दिन पहले हिना अपने चार बच्चों के साथ मायके चली गई थी।

बहाने से झील के किनारे पत्नी ले गई फिर भाइयों के साथ मिलकर कर दी हत्या

शनिवार रात अनीस पत्नी और बच्चों से मिलने ससुराल पहुंचा। वहीं कहासुनी के बाद हिना ने भाइयों शाहिद और आरिफ के साथ मिलकर उसे बहाने से पुंथर झील किनारे ले जाकर रस्सी से गला घोंट दिया। शव को झील किनारे फेंकने के बाद तीनों घर लौट आए। रविवार सुबह जब ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी।

पैरों में कीचड़ देख पुलिस को हुआ शक, फॉरेंसिक जांच की बात पर टूट गया साला बता दी सच्चाई

जांच के दौरान मृतक का साला शाहिद घटनास्थल पर पहुंचा। लेकिन उसके पैरों पर कीचड़ देखकर पुलिस को शक हुआ। जब कड़ाई से पूछताछ हुई और फॉरेंसिक जांच की चेतावनी दी गई तो शाहिद टूट गया। पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। हिना ने भी पति की नशे की लत और प्रताड़ना से तंग आकर हत्या करने की बात मान ली।
करीब 15 साल पहले हिना और अनीस का निकाह हुआ था। उनके चार मासूम बच्चे साजिया (10), समीर (8), सबीना (5) और मदीना (3) अब बेसहारा हो गए हैं। परिजनों का कहना है कि अनीस की नशे की लत ने ही परिवार को तबाह कर दिया और अंततः उसकी जान भी ले ली।

