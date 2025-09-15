नशे ने छीना सहाराः पत्नी ने भाइयों संग मिलकर पति को मार डाला, चार मासूम हुए बेसहारा पैरों में कीचड़ से खुला राज!

जांच के दौरान मृतक का साला शाहिद घटनास्थल पर पहुंचा। लेकिन उसके पैरों पर कीचड़ देखकर पुलिस को शक हुआ। जब कड़ाई से पूछताछ हुई और फॉरेंसिक जांच की चेतावनी दी गई तो शाहिद टूट गया। पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। हिना ने भी पति की नशे की लत और प्रताड़ना से तंग आकर हत्या करने की बात मान ली।

करीब 15 साल पहले हिना और अनीस का निकाह हुआ था। उनके चार मासूम बच्चे साजिया (10), समीर (8), सबीना (5) और मदीना (3) अब बेसहारा हो गए हैं। परिजनों का कहना है कि अनीस की नशे की लत ने ही परिवार को तबाह कर दिया और अंततः उसकी जान भी ले ली।