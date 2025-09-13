Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अम्बेडकर नगर

अंबेडकरनगर की रहने वाली सहेली का दिल आजमगढ़ वाली के लिए धड़का, एक दूसरे का हाथ पकड़ हुई फरार

Two girls fell in love, ran away from home अंबेडकर नगर की रहने वाली युवती का दिल आजमगढ़ की रहने वाली युवती के लिए धड़कने लगा। घर वालों को झूठ बोलकर दोनों घर से भाग निकली। काफी खोज-बीन के बाद दोनों प्रयागराज में इस हालत में मिली।

अम्बेडकर नगर

Narendra Awasthi

Sep 13, 2025

दो सहेलियां घर से भरी (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
फोटो सोर्स- मेटा एआई

Two girls fell in love, ran away from home अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की रहने वाली दो सहेलियां परिवार के मान सम्मान, प्रतिष्ठा को ठेंगा दिखाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ कर भाग निकली। जिनके खिलाफ थाना में तहरीर देकर परिजन ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज पर छानबीन शुरू की। परिवार वालों ने भी अपने घर की लड़की को तलाश किया। जो एक महीने बाद प्रयागराज में मिली। दोनों से मिली जानकारी के बाद परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों को वापस थाना में लाया गया। मामला जलालपुर कोतवाली का है।

आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की रहने वाली दोनों युवतियां

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली युवती अगस्त महीने में जलालपुर अंबेडकर नगर आई। यहां पर वह एक रिश्तेदारी में आई थी। इसी दौरान जलालपुर की रहने वाली एक युवती उसकी सहेली बन गई। जहां जाती दोनों सहेलियां एक साथ जाती। बीते 5 अगस्त को दोनों सहेलियां घर वालों को झूठ बोलकर बाहर निकली कि वह काम से जा रही है।

ये भी पढ़ें

एनकाउंटर के डर: 20 लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का आरोपी दूसरे जिले में किया सरेंडर
कानपुर
कहता था रानी बनाकर रखेंगे, निकाला... (फोटो सोर्स- IANS)

स्कूटी लेकर घर से बाहर निकली

दोनों सहेलियां स्कूटी से घर से बाहर निकली थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। बेटियों के घर न लौटने से परिजन भी परेशान हो गए। पर नाते रिश्तेदारी में खोज की। लेकिन कहीं पता नहीं चला। जलालपुर थाना में तहरीर देकर परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामला दर्ज कर दोनों सहेलियों की खोजबीन शुरू कर दी। इसी बीच परिजनों को दोनों सहेलियां प्रयागराज में मिली। यहां पर परिजनों में जो कुछ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

दोनों ने समलैंगिक विवाह किया

दोनों सहेलियों से बातचीत में बड़ा खुलासा हुआ। दोनों ही सहेलियों ने समलैंगिक विवाह कर लिया था और वह अब एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं थी। परिजन दोनों ही सहेलियों को लेकर थाना जलालपुर वापस आ गई। जहां कोतवाली में इस बात की जानकारी दी गई। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि जानकारी मिली है। दोनों से पूछताछ कर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल दोनों सहेलियों के इस कदम से‌ दोनों के घरों में अफरातफरी मची है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 05:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ambedkar Nagar / अंबेडकरनगर की रहने वाली सहेली का दिल आजमगढ़ वाली के लिए धड़का, एक दूसरे का हाथ पकड़ हुई फरार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.