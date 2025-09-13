अंबेडकरनगर की रहने वाली सहेली का दिल आजमगढ़ वाली के लिए धड़का, एक दूसरे का हाथ पकड़ हुई फरार

Two girls fell in love, ran away from home अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की रहने वाली दो सहेलियां परिवार के मान सम्मान, प्रतिष्ठा को ठेंगा दिखाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ कर भाग निकली। जिनके खिलाफ थाना में तहरीर देकर परिजन ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज पर छानबीन शुरू की। परिवार वालों ने भी अपने घर की लड़की को तलाश किया। जो एक महीने बाद प्रयागराज में मिली। दोनों से मिली जानकारी के बाद परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों को वापस थाना में लाया गया। मामला जलालपुर कोतवाली का है।