अंबेडकर नगर में प्रेमिका के घर गए प्रेमी की लाठी डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी

अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। रविवार की शाम प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की उसी के घर में लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान शाहपुर-चहोड़ा गांव के रहने वाले 24 वर्षीय आनंद कनौजिया के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक के परिजनों ने प्रेमिका के पिता संतलाल और अन्य परिजनों पर साजिशन हत्या का आरोप लगाया है।
बताया जा रहा है कि आनंद का बीते दो-तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार को उससे मिलने मगनपुर महिमापुर गांव गया था। इसी दौरान लड़की के घरवालों को दोनों साथ में देख लेने पर उन्होंने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक की मां और बहन का आरोप है कि आनंद की प्रेमिका के घरवालों ने रिश्ते से नाराज़ होकर उसकी हत्या की है। घटनास्थल का अपर पुलिस अधीक्षक ने दौरा कर पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया।
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्याम देव ने मामले की जांच की और बताया कि परिजनों की तहरीर पर तीन नामजद और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है।