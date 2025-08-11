अंबेडकर नगर में प्रेमिका के घर गए प्रेमी की लाठी डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी

मृतक के परिजनों ने प्रेमिका के पिता संतलाल और अन्य परिजनों पर साजिशन हत्या का आरोप लगाया है।

बताया जा रहा है कि आनंद का बीते दो-तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार को उससे मिलने मगनपुर महिमापुर गांव गया था। इसी दौरान लड़की के घरवालों को दोनों साथ में देख लेने पर उन्होंने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक की मां और बहन का आरोप है कि आनंद की प्रेमिका के घरवालों ने रिश्ते से नाराज़ होकर उसकी हत्या की है। घटनास्थल का अपर पुलिस अधीक्षक ने दौरा कर पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया।