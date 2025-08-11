11 अगस्त 2025,

सोमवार

अम्बेडकर नगर

अंबेडकर नगर में प्रेमिका के घर गए प्रेमी की लाठी डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी

अंबेडकर नगर जिले में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी की लाठी डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को चारपाई से उठाकर अस्पताल ले गई। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया।

अम्बेडकर नगर

Mahendra Tiwari

Aug 11, 2025

Ambedkar news
अपर पुलिस अधीक्षक फोटो सोर्स पुलिस के ट्विटर अकाउंट से

अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। रविवार की शाम प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की उसी के घर में लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान शाहपुर-चहोड़ा गांव के रहने वाले 24 वर्षीय आनंद कनौजिया के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक के परिजनों ने प्रेमिका के पिता संतलाल और अन्य परिजनों पर साजिशन हत्या का आरोप लगाया है।
बताया जा रहा है कि आनंद का बीते दो-तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार को उससे मिलने मगनपुर महिमापुर गांव गया था। इसी दौरान लड़की के घरवालों को दोनों साथ में देख लेने पर उन्होंने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक की मां और बहन का आरोप है कि आनंद की प्रेमिका के घरवालों ने रिश्ते से नाराज़ होकर उसकी हत्या की है। घटनास्थल का अपर पुलिस अधीक्षक ने दौरा कर पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया।

अपर पुलिस अधीक्षक बोले- तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्याम देव ने मामले की जांच की और बताया कि परिजनों की तहरीर पर तीन नामजद और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है।

Published on:

11 Aug 2025 05:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ambedkar Nagar / अंबेडकर नगर में प्रेमिका के घर गए प्रेमी की लाठी डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी

