‘दूसरा हमला भी संभव’, ट्रंप की धमकी के बाद वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने दिया जवाब, कहा- मैं अमेरिकी सरकार को…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज। (फोटो- IANS)
Venezuela bombing: निकोलस मादुरो को हटाए जाने के बाद डेल्सी रोड्रिग्ज को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। पद संभालने के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में तेल और देश में अमेरिकी शासन नहीं चलेगा।
वहीं, ट्रंप ने भी सोमवार सुबह कहा कि वेनेजुएला में दूसरा हमला भी संभव है। इस बीच, डेल्सी रोड्रिग्ज की एक और प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अमेरिकी सरकार को एक सहयोग एजेंडा पर मिलकर काम करने का न्योता देते हुए एक संदेश भेजा है।
डेल्सी रोड्रिग्ज ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा- वेनेजुएला की ओर से पूरी दुनिया और अमेरिका को एक संदेश है। वेनेजुएला शांति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। हमारा देश बाहरी खतरों के बिना, सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माहौल में रहना चाहता है।
उन्होंने आगे लिखा- हमारा मानना है कि वैश्विक शांति हर देश के भीतर शांति की गारंटी देकर ही बनती है। हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच और वेनेजुएला और क्षेत्र के अन्य देशों के बीच संप्रभु समानता और गैर-हस्तक्षेप के आधार पर संतुलित व सम्मानजनक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर बढ़ने को प्राथमिकता देते हैं। ये सिद्धांत दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ हमारी कूटनीति का मार्गदर्शन करते हैं।
डेल्सी रोड्रिग्ज ने आगे लिखा- हम अमेरिकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के ढांचे के भीतर साझा विकास की ओर उन्मुख सहयोग के एजेंडे पर हमारे साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि स्थायी सामुदायिक सह-अस्तित्व को मजबूत किया जा सके।
उन्होंने आगे कहा- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हमारे लोग और हमारा क्षेत्र शांति व बातचीत के हकदार हैं, युद्ध के नहीं। यह हमेशा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का संदेश रहा है और यह अभी पूरे वेनेजुएला का संदेश है।
डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि यह वह वेनेजुएला है जिस पर मुझे विश्वास है और जिसके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मैं एक ऐसे वेनेजुएला का सपना देखती हूं जहां सभी अच्छे वेनेजुएलावासी एक साथ आ सकें। वेनेजुएला को शांति, विकास, संप्रभुता और भविष्य का अधिकार है।
उधर, निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने कहा कि इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन हैं। बता दें कि अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद उनके पिता और फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया गया है
सोशल मीडिया पर प्रसारित एक ऑडियो संदेश में मादुरो गुएरा ने सत्तारूढ़ आंदोलन के भीतर संभावित विश्वासघात की चेतावनी दी और कहा कि इतिहास जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करेगा।
उन्होंने कहा- इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन थे, इतिहास इसका खुलासा करेगा। यह अपने ही लोगों की चाल हो सकती है। ला गुएरा राज्य के विधायक और सत्तारूढ़ यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला के सदस्य मादुरो गुएरा ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों के बावजूद पार्टी एकजुट रहेगी।
उन्होंने समर्थकों से 4 और 5 जनवरी को सार्वजनिक आंदोलनों में हिस्सा लेने का भी आह्वान किया ताकि नेतृत्व के इर्द-गिर्द फिर से एकजुट होकर एकता को मजबूत किया जा सके। उन्होंने बाहरी हमले का जवाब देने के लिए राजनीतिक और सैन्य तालमेल की जरूरत के बारे में भी बात की।
