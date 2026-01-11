US Strikes: वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने देर रात इस देश पर कर दिया स्ट्राइक, 90 से ज्यादा बम दागे, धुआं-धुआं हुआ इलाका

अमेरिकी सेना और उनके साथी देश उन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेकेंगे, जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। CENTCOM ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक 19 दिसंबर, 2025 को अमेरकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर शुरू किया गया था।