25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

साउथ कोरिया में गूंजीं हजारों किलकारियां: 15 बरसों में पहली बार जन्म दर में रिकॉर्ड उछाल, जानें अचानक क्यों बढ़ी आबादी ?

Population: दक्षिण कोरिया के लिए बड़ी खुशखबरी है। 15 सालों में पहली बार देश की जन्म दर (Birth Rate) में 0.8% का रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 25, 2026

South Korea Birth Rate Increase

Demographic : एक अरसे से घटती आबादी और बुढ़ापे की ओर तेजी से बढ़ती जनसंख्या के संकट (Population Crisis) से जूझ रहे दक्षिण कोरिया (South Korea) के लिए एक बहुत राहत भरी खबर सामने आई है। चार साल के लंबे इंतजार के बाद देश की जन्म दर में 0.8% की वृद्धि दर्ज (Birth Rate Increase) की गई है। यह कोई मामूली इजाफा नहीं है, बल्कि 2010 के बाद यानि पिछले 15 सालों में यह विकास की सबसे तेज गति है। लगातार दूसरे साल जन्म दर (Total Fertility Rate) में आए इस उछाल से डेमोग्राफिक विशेषज्ञ भी हैरान हो गए हैं। दक्षिण कोरिया के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल देश में कुल 2,54,500 बच्चों ने जन्म लिया। यह आंकड़ा 2024 की तुलना में 6.8 प्रतिशत (करीब 16,100 बच्चे) ज्यादा है। सबसे खास बात यह है कि 'कुल प्रजनन दर' (Total Fertility Rate) यानि एक महिला से उसके जीवनकाल में पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या बढ़ कर 0.8 हो गई है। यह पिछले साल के मुकाबले 0.05 अधिक है। चार बरसों में यह पहला मौका है (Demographic Shift), जब यह दर इस अहम सीमा को पार कर पाई है। अगस्त में इसके अंतिम और विस्तृत आंकड़े जारी किए जाएंगे।

आखिर क्यों बढ़ने लगी बच्चों की संख्या ? (Birth Rate Increase)

मंत्रालय के अधिकारी पार्क ह्यून-जेओंग के मुताबिक, नवजात शिशुओं की संख्या में इस तेजी के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं। पहला- विवाहों की संख्या में अचानक आई तेजी और दूसरा- 30 साल की उम्र वाली महिलाओं की आबादी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो मां बनने की प्रमुख उम्र मानी जाती है। दरअसल, कोविड-19 महामारी के दौरान जिन जोड़ों ने अपनी शादियां टाल दी थीं, अब वे शादी के बंधन में बंध रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि अप्रैल 2024 से लेकर पिछले साल दिसंबर तक, लगातार 21 महीनों तक विवाहों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई।

अब बदल रही है समाज की सोच (Out of Wedlock)

दक्षिण कोरियाई समाज में बच्चों को लेकर एक बड़ा वैचारिक बदलाव भी आ रहा है। 2024 के सर्वे बताते हैं कि अब ज्यादा कपल्स शादी के बाद बच्चा पैदा करने की इच्छा जता रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग बिना शादी के बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, उनके अनुपात में भी वृद्धि हुई है, जो एक रूढ़िवादी समाज के लिए बड़ा बदलाव है।

मौतों का आंकड़ा अब भी चुनौती (Population Crisis)

इस सकारात्मक खबर के बीच एक चिंताजनक पहलू भी है। 2025 में मौतों की संख्या में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 3,63,400 तक पहुंच गया। जन्म लेने वालों की तुलना में मरने वालों की संख्या अधिक होने के कारण, कुल आबादी में 1,10,000 की प्राकृतिक गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि जन्म दर इस साल 0.8 के पार रहेगी और 2031 तक यह आबादी 1 के जादुई आंकड़े को छू लेगी। ( इनपुट: ANI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

25 Feb 2026 07:53 pm

Published on:

25 Feb 2026 07:52 pm

Hindi News / World / साउथ कोरिया में गूंजीं हजारों किलकारियां: 15 बरसों में पहली बार जन्म दर में रिकॉर्ड उछाल, जानें अचानक क्यों बढ़ी आबादी ?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ड्रैगन की चाल से भड़का जापान: 'रेयर अर्थ' निर्यात पर रोक, भयंकर 'ट्रेड वॉर' की आहट!

China Japan relations
विदेश

Drone Ban Pakistan: पंजाब प्रांत में 30 दिन तक नहीं उड़ेंगे ड्रोन, मरियम नवाज सरकार का बड़ा फैसला

Drone ban Pakistan
विदेश

पाकिस्तान में ‘मुन्ना भाई’ जज! 5 साल तक फर्जी डिग्री से सुनाते रहे फैसले, कहानी सुन पकड़ लेंगे अपना सिर

Pakistan Judge Fake Degree Case
विदेश

Viral News: ट्रंप ने रैली में बोले 5 सफेद झूठ, फैक्ट-चेक में सामने आई चौंकाने वाली हकीकत

Donald trump 5 lies
विदेश

Big Breaking: म्यान्मार और तिब्बत में भूकंप से दहशत, भूवैज्ञानिकों ने दी 'मेगाथ्रस्ट' की चेतावनी!

Earthquake in Myanmar and Tibet
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.