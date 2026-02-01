साउथ कोरिया में गूंजीं हजारों किलकारियां: 15 बरसों में पहली बार जन्म दर में रिकॉर्ड उछाल, जानें अचानक क्यों बढ़ी आबादी ?

Demographic : एक अरसे से घटती आबादी और बुढ़ापे की ओर तेजी से बढ़ती जनसंख्या के संकट (Population Crisis) से जूझ रहे दक्षिण कोरिया (South Korea) के लिए एक बहुत राहत भरी खबर सामने आई है। चार साल के लंबे इंतजार के बाद देश की जन्म दर में 0.8% की वृद्धि दर्ज (Birth Rate Increase) की गई है। यह कोई मामूली इजाफा नहीं है, बल्कि 2010 के बाद यानि पिछले 15 सालों में यह विकास की सबसे तेज गति है। लगातार दूसरे साल जन्म दर (Total Fertility Rate) में आए इस उछाल से डेमोग्राफिक विशेषज्ञ भी हैरान हो गए हैं। दक्षिण कोरिया के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल देश में कुल 2,54,500 बच्चों ने जन्म लिया। यह आंकड़ा 2024 की तुलना में 6.8 प्रतिशत (करीब 16,100 बच्चे) ज्यादा है। सबसे खास बात यह है कि 'कुल प्रजनन दर' (Total Fertility Rate) यानि एक महिला से उसके जीवनकाल में पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या बढ़ कर 0.8 हो गई है। यह पिछले साल के मुकाबले 0.05 अधिक है। चार बरसों में यह पहला मौका है (Demographic Shift), जब यह दर इस अहम सीमा को पार कर पाई है। अगस्त में इसके अंतिम और विस्तृत आंकड़े जारी किए जाएंगे।