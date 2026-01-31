चौथे बच्चे पर 21 और पांचवे बच्चे पर मिलेंगे 31 हजार, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष का बड़ा ऐलान

पिंकी चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि देश में जिस तरह जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, वह भविष्य के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू समाज में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, जबकि अन्य समुदायों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए उन्होंने एलान किया कि जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा पैदा करेगा, उसे 21000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि पांचवा बच्चा होने पर यह राशि 31000 रुपये होगी।