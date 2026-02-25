भारत से डर गया पाकिस्तान ! 30 दिन तक ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह लगाया प्रतिबंध

Punjab: पाकिस्तान भारत से डर गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बढ़ते सुरक्षा खतरों के मद्देनजर प्रांतीय मरियम नवाज सरकार (Maryam Nawaz government) ने एक बहुत सख्त कदम उठाया है। अगले 30 दिनों तक पूरे प्रांत में खुले आसमान के नीचे (Outdoor) किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाने पर तत्काल और पूर्ण रूप से प्रतिबंध (Drone ban Pakistan) लगा दिया गया है। पंजाब के गृह विभाग ने सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से (Punjab security risks) यह फैसला लिया है। डॉन (Dawn) की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) 1898 की धारा 144 /6 (Section 144 drone ban) के तहत एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना किसी पूर्व अनुमति के आउटडोर ड्रोन के इस्तेमाल पर अगले एक महीने तक पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। यह आदेश जारी होने की तारीख से लागू हो गया है।