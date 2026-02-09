क्या जेफरी एपस्टीन ‘अमेरिकी जासूस’ था ? CIA और NSA के जवाब ने दुनिया को चौंकाया, रूस कनेक्शन भी आया सामने

Classified Documents : दुनिया के सबसे कुख्यात यौन अपराधी और अरबपति फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) की मौत के बाद भी उसके काले राज खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा दस्तावेजों ने एक नई और सनसनीखेज बहस को जन्म दे दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या एपस्टीन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों (CIA Connection) के लिए काम करता था? क्या वह एक 'एसेट' या मुखबिर था? यह सवाल किसी और ने नहीं, बल्कि खुद एपस्टीन के वकीलों ने उठाया था और एजेंसियों से इसके सुबूत मांगे थे।