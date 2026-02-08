फाइल में नाम आया, मचा बवाल… दलाई लामा कार्यालय का बड़ा बयान, एपस्टीन से कोई रिश्ता नहीं

Dalai Lama Epstein Files: दलाई लामा के कार्यालय ने जेफ्री एप्सटीन से जुड़े दस्तावेजों (Epstein Files) में उनके नाम के उल्लेख को लेकर सामने आई रिपोर्टों पर कड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। दलाई लामा कार्यालय ने प्रेस बयान में साफ कहा कि हम स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि परम पावन दलाई लामा की जेफ्री एप्सटीन से कभी मुलाकात नहीं हुई है और न ही उनकी ओर से किसी तरह की बैठक या बातचीत की अनुमति दी गई।