USS अब्राहम लिंकन पर हमला, ईरान ने जारी किया दुनिया को डराने वाला AI जेनरेटेड वीडियो

इधर, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 37 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब खामेनेई एक बेहद अहम सैन्य कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अली खामनेई साल 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे। इसके बाद से वह हर साल इस कार्यक्रम में शामिल होते आए थे। कोरोना काल के दौरान भी खामनेई ने यह परंपरा बरकरार रखी।