बच्चों के लिए चीन सरकार का नया तुगलकी फरमान, सामने आया खतरनाक इरादा, माता-पिता बोले- जब वे घर पर होते हैं तो…

नई नीति सर्दियों की छुट्टियों के दौरान लागू की गई, जब तिब्बती क्षेत्रों के स्कूल अपनी सालाना छुट्टियों के लिए बंद रहते हैं। इस दौरान, कई तिब्बती बच्चे अपने माता-पिता के साथ मठों में जाते थे। हालांकि, छुट्टियों के दौरान चीन के इस प्रतिबंध से बच्चे अपने परिवारों के साथ होने पर भी मठों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।