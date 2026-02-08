PM Modi in Malaysia: दिखी’मिनी इंडिया’ की झलक, INA के बुजुर्ग सिपाही से मिले मोदी, कही ये बड़ी बात

INA Veteran: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे (Malaysia Visit)का रविवार का दिन बहुत खास और भावनात्मक पलों से भरा हुआ रहा। कुआलालंपुर में उन्होंने न केवल रणनीतिक साझेदारियों को मजबूती दी, बल्कि भारतीय मूल के लोगों और इतिहास के उन पन्नों को भी याद किया, जो भारत की आजादी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी (PM Modi) ने रविवार को मलेशियाई सरकार में शामिल भारतीय मूल के मंत्रियों और सीनेटरों से मुलाकात की और सार्वजनिक जीवन में उनकी उपलब्धियों की जम कर तारीफ की।