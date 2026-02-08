रूस में भारतीय छात्रों पर हुए हमले में आई नई जानकारी, हमलावर ने खून से दीवार पर बनाया स्वास्तिक

रूस में भारतीय छात्रों पर हमला हुआ है। इस घटना में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस हमले को लेकर कहा कि बश्कोर्तोस्तान रिपब्लिक प्रांत के एक विश्वविद्यालय में आरोपी ने हॉस्टल में घुसकर कई छात्रों पर अचानक हमला किया। इस दौरान उसने कई छात्रों को निशाना बनाया और खुद को भी नुकसान पहुंचाया।