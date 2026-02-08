बांग्लादेश में महिला नेताओं पर साइबर अटैक: AI और अश्लील तस्वीरों का हो रहा इस्तेमाल…

Gender-Based Violence: बांग्लादेश में 2026 के आम चुनाव (Bangladesh General Election 2026) का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार की चुनावी जंग मैदानों से ज्यादा सोशल मीडिया के 'कुरुक्षेत्र' में लड़ी जा रही है। एक तरफ जहां राजनीतिक दल रैलियों में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला उम्मीदवारों के लिए यह चुनाव एक डरावना सपना साबित हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश में महिला प्रत्याशियों (Gender-Based Violence) को सुनियोजित तरीके से साइबर बुलिंग (Cyber Bullying), ऑनलाइन उत्पीड़न और डीपफेक (Deepfake) तकनीक के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है।