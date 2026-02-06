चुनाव से पहले बांग्लादेश में ‘गृहयुद्ध’ जैसे हालात! मोहम्मद यूनुस के घर पर हमला, लाठीचार्ज में 50 से ज्यादा घायल

Bangladesh Protest Muhammad Yunus Residence: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में आम चुनाव के ऐलान के बाद भी गृहयुद्ध जैसे हालत बने हुए है। नौवें राष्ट्रीय वेतनमान को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक आवास जमुना के पास बड़ी संख्या में विरोध लोग प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को हटाकर बैरिकेड लगाए गए है। इस दौरान सुरक्षाबलों ने वाटर कैनन और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के घर पर धावा बोल दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए।