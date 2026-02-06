जुमे की नमाज के दौरान पाकिस्तान की मस्जिद में भीषण बम धमाका, बिछ गई लाशें

इस्लामबाद में आज हुए इस आत्मघाती बम धमाके में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। धमाके के बाद मस्जिद में लोगों की लाशें बिछ गईं। हर तरफ खून-खराबा हो गया। कई लोग इस धमाके में घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 80 लोग इस धमाके की वजह से घायल हुए। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।