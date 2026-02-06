पाकिस्तानी सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 24 आतंकियों का किया खात्मा

आतंकवाद (Terrorism) दुनियाभर के लिए एक बड़ी समस्या है। कई देशों में तो आतंकवाद काफी ज़्यादा फैल चुका है। एक समय पाकिस्तान (Pakistan) को आतंकवाद और आतंकियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं माना जाता था और आज भी पाकिस्तान में आतंकियों को संरक्षण दिया जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद के दलदल में धंस चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। हर साल इस वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना भी एक्टिव है। समय-समय पर पाकिस्तानी सेना आतंकियों के खिलाफ अभियान भी चलाती है और हाल ही में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है।