तबस के साथ जुड़ा है अमेरिका का पुराना दर्द, ओमान जाने के लिए यहां से ईरानी विदेश मंत्री ने पकड़ी फ्लाइट

ओमान के मस्कट जाने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची तेहरान से तबस गए। दरअसल, तबस के साथ अमेरिका का एक पुराना दर्द जुड़ा है। ईरान में 1979 से पहले पहलवी वंश का शासन था। राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिकी समर्थक थे। उनके शासनकाल में ईरानी तेल का कारोबार पूरी तरह से पश्चिमी दुनिया खासकर ब्रिटेन और अमेरिका के हाथों में था। जब ईरान में अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में जनवरी 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई तो रजा शाह ईरान छोड़कर भाग गए। फरवरी में आयतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी 14 साल के निर्वासन से वापस लौटे और ईरान में इस्लामिक रीजिम की नींव पड़ी। इसी दौरान रजा शाह पहलवी ने अमेरिका में शरण ली। इस पर ईरान के पहले सुप्रीम लीड खुमैनी भड़क गए और उन्होंने अमेरिका को बड़ा शैतान बताया।