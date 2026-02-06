कबूतरों को दाना डालने पर लगा 2 लाख का जुर्माना, सिंगापुर सरकार ने भारतीय महिला को सुनाई सजा

दोषी महिला की पहचान संमुगमनाथन शमला के रूप में हुई है, जो सिंगापुर की सबसे पुरानी हाउसिंग एस्टेट्स में से एक में रहती हैं। अदालत में पेश जानकारी के अनुसार उन्होंने छह महीनों के भीतर नौ बार कबूतरों को दाना डाला है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी पहले भी इसी तरह के अपराध में जुर्माना भर चुकी हैं। पिछली बार चेतावनी मिलने के बावजूद उन्होंने नियमों की अनदेखी की, जिसके चलते अदालत ने अब महिला के मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें सजा सुनाई है।