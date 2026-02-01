Nepal Election: चुनाव से पहले नेपाल में चीन की हलचल फिर तेज, अचानक जिनपिंग ने बदला राजदूत

नेपाल में कुछ ही दिनों बाद आम चुनाव होने वाला हैं। इसके ठीक पहले नेपाल में चीन की गतिविधि तेज हो गई है। चीन ने नेपाल के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। इस बीच, चीन के नए राजदूत ने शुक्रवार को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री से मुलाकात की है।