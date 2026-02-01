Nepal Election: चुनाव से पहले नेपाल में चीन की हलचल फिर तेज, अचानक जिनपिंग ने बदला राजदूत

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। (फोटो- ANI)
नेपाल में कुछ ही दिनों बाद आम चुनाव होने वाला हैं। इसके ठीक पहले नेपाल में चीन की गतिविधि तेज हो गई है। चीन ने नेपाल के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। इस बीच, चीन के नए राजदूत ने शुक्रवार को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री से मुलाकात की है।
नेपाल में चीन के नए नियुक्त राजदूत झांग माओमिंग ने शुक्रवार को अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से मुलाकात की और नेपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बीजिंग की प्रतिबद्धता दोहराई और आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं दीं।
