55 सैनिक ढेर, 19 चौकियां तबाह! अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर भीषण पलटवार, इस्लामाबाद और एबटाबाद तक गूंजे धमाके

तालिबान की जद में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने शुक्रवार को दावा किया कि अफगान एयर फोर्स ने इस्लामाबाद, नौशेरा, जमरूद और एबटाबाद में पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर जबरदस्त एयरस्ट्राइक कर उसका तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। फितरत ने दावा किया कि ये हमले गुरुवार रात काबुल, कंधार और पक्तिया में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के जवाब में किए गए।
फितरत ने एक्स पोस्ट में कहा, 'मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की एयर फोर्स ने शुक्रवार सुबह करीब 11:00 बजे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फैजाबाद शहर के पास एक मिलिट्री कैंप, नौशेरा में एक आर्मी कैंटोनमेंट, जमरूद मिलिट्री कॉलोनी और एबटाबाद पर एयरस्ट्राइक की।' उन्होंने आगे कहा, 'ये हवाई हमले काफी सटीक किए गए, जिनमें पाकिस्तानी सेना के जरूरी सैन्य ठिकानों और केंद्रों को निशाना बनाया गया। ये गुरुवार रात काबुल, कंधार और पक्तिया में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की जवाबी कार्रवाई है।'
आपको बता दें कि इससे पहले दिन में अफगान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने कहा कि देश की सेना ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर जवाबी हमले किए, जिसमें 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 19 पोस्ट के साथ दो बेस पर कब्जा कर लिया गया। बॉर्डर इलाके में बढ़ते तनाव के बीच ये जवाबी हमले हुए हैं।
अफगान मिनिस्ट्री के मुताबिक, ये हमले गुरुवार रात को अफगान इलाके में पाकिस्तान के हमलों के जवाब में हुए, जिसमें औरतें और बच्चे मारे गए थे। अफगान सेनाओं के जवाबी ऑपरेशन में डूरंड लाइन के पार, पूरब और दक्षिण-पूर्व दिशाओं में पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स की चौकियों को निशाना बनाया गया।
मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान, अफगान सेनाओं ने दो पाकिस्तानी सैन्य बेस और 19 चौकियों को तबाह कर दिया, जिससे सैनिकों को चार और चौकियों से भागना पड़ा। उसने आगे कहा कि चार घंटे की लड़ाई के दौरान, 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई जिंदा पकड़े गए, और कुछ भागने में कामयाब रहे।
अफगान मिनिस्ट्री ने कहा, 'इन ऑपरेशन में, अफगान सेनाओं ने दर्जनों हल्के और भारी हथियार, गोला-बारूद और मिलिट्री सप्लाई जब्त कर लीं। इसके अलावा, एक दुश्मन टैंक को तबाह कर दिया गया, और एक बड़ी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट गाड़ी पर कब्जा कर लिया गया।' उसने कहा कि ऑपरेशन के दौरान आठ अफगान सैनिक मारे गए और 11 दूसरे घायल हो गए। काबुल ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में एक रिफ्यूजी कैंप पर पाकिस्तानी सेना के मिसाइल हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 13 अफगानी घायल हो गए।
