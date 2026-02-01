55 सैनिक ढेर, 19 चौकियां तबाह! अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर भीषण पलटवार, इस्लामाबाद और एबटाबाद तक गूंजे धमाके

अफगान मिनिस्ट्री ने कहा, 'इन ऑपरेशन में, अफगान सेनाओं ने दर्जनों हल्के और भारी हथियार, गोला-बारूद और मिलिट्री सप्लाई जब्त कर लीं। इसके अलावा, एक दुश्मन टैंक को तबाह कर दिया गया, और एक बड़ी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट गाड़ी पर कब्जा कर लिया गया।' उसने कहा कि ऑपरेशन के दौरान आठ अफगान सैनिक मारे गए और 11 दूसरे घायल हो गए। काबुल ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में एक रिफ्यूजी कैंप पर पाकिस्तानी सेना के मिसाइल हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 13 अफगानी घायल हो गए।