शहबाज़ शरीफ की अफगानिस्तान को धमकी – “पाकिस्तानी सेना में है तालिबान को कुचलने की ताकत”

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। 2021 में तालिबान (Taliban) के सत्ता में लौटने के बाद से ही दोनों देशों में तनाव की शुरुआत हो गई थी, जो समय के साथ बढ़ता ही चला गया। पिछले करीब दो साल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर कई बार झड़पें हो चुकी हैं और दोनों एक-दूसरे पर हवाई हमले और बमबारी करने से भी पीछे नहीं हटे। तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के एक से ज़्यादा दौर हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई जगह हवाई हमले करते हुए हाहाकार मचा दिया, जिसके जवाब में तालिबान ने भी पाकिस्तान में बमबारी की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने ऐलान कर दिया है कि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। इसी बीच अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने खुलेआम अफगानिस्तान को धमकी दी है।