UPI In Israel: इज़रायल में चलेगा भारत का यूपीआई

भारत और इज़रायल के बीच हुए समझौतों में भारतीय यूपीआई सेवा भी शामिल है, जिसकी शुरुआत इज़रायल में जल्द ही होगी। पीएम मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी। उनके इज़रायल दौरे के दौरान NPCI International और इज़रायल के MASAV के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत यूपीआई को इज़रायल की तेज़ भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजेक्शन आसान, तेज़ और सस्ते हो जाएंगे। भारतीय पर्यटक, व्यवसायी और निवासी इज़रायल में यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे और साथ ही रेमिटेंस भी सुगम होगा। गौरतलब है कि पिछले दो साल में कई देशों ने भारत की यूपीआई सेवा को अपनाया है।