चारों तरफ बिछी लाशें, 10 बच्चों समेत 18 लोगों की दर्दनाक मौत, अफगानिस्तान में ट्रक पलटने से भीषण हादसा

अफगानिस्तान में सड़क हादसा (फोटो- 1TVNewsAF एक्स पोस्ट)
Road Accident: अफगानिस्तान से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पाकिस्तान से लौट रहे परिवारों को ले जा रहा एक ट्रक शनिवार को पलट गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। यह दुर्घटना ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान में नीतियों के कड़े होने के बाद हजारों अफगान नागरिक अपने देश वापस लौट रहे हैं। इसी दौरान पूर्वी अफगानिस्तान में जलालाबाद और काबुल के बीच स्थित मार्ग पर पाकिस्तान से आ रहा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 बच्चे शामिल हैं, जबकि 29 अन्य लोग घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों और घायलों की संख्या की पुष्टि की है। राहत और बचाव कार्य भी तत्काल शुरू किया गया।
लघमान प्रांत के गवर्नर कार्यालय के प्रवक्ता अब्दुल मलिक नियाजाय के अनुसार दुर्घटना में कुल 18 लोगों की जान गई। मृतकों में 10 बच्चे, पांच महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में घायल हुए 29 लोगों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक में कई परिवार एक साथ यात्रा कर रहे थे और उनके साथ घरेलू सामान भी मौजूद था। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहयोग किया।
प्रशासन ने बताया कि ट्रक उन अफगान परिवारों को लेकर जा रहा था जो लंबे समय से पाकिस्तान में रह रहे थे और अब अपने देश लौट रहे थे। हाल के महीनों में पाकिस्तान ने अफगान प्रवासियों और शरणार्थियों को लेकर अपना रुख सख्त किया है। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग वापस अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत से अब तक 4,47,400 अफगान नागरिक पाकिस्तान से लौट चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या परिवारों और बच्चों की है, जो लंबी और कठिन यात्राएं करने को मजबूर हैं।
बता दें कि अफगानिस्तान में सड़क हादसे लंबे समय से एक गंभीर समस्या बने हुए हैं। दशकों के संघर्ष के कारण कई क्षेत्रों में सड़क ढांचा कमजोर है। इसके साथ ही जोखिम भरी ड्राइविंग, वाहनों की खराब स्थिति और नियमों के सीमित पालन को भी दुर्घटनाओं की प्रमुख वजह माना जाता है। पिछले वर्ष अगस्त में पश्चिमी अफगानिस्तान में ईरान से लौट रहे प्रवासियों को ले जा रही एक बस की दो अन्य वाहनों से टक्कर हो गई थी। उस हादसे में 78 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 19 बच्चे शामिल थे। ताजा दुर्घटना ने फिर से सड़क सुरक्षा और प्रवासी परिवारों की यात्रा स्थितियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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