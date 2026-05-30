चारों तरफ बिछी लाशें, 10 बच्चों समेत 18 लोगों की दर्दनाक मौत, अफगानिस्तान में ट्रक पलटने से भीषण हादसा

Road Accident: अफगानिस्तान से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पाकिस्तान से लौट रहे परिवारों को ले जा रहा एक ट्रक शनिवार को पलट गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। यह दुर्घटना ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान में नीतियों के कड़े होने के बाद हजारों अफगान नागरिक अपने देश वापस लौट रहे हैं। इसी दौरान पूर्वी अफगानिस्तान में जलालाबाद और काबुल के बीच स्थित मार्ग पर पाकिस्तान से आ रहा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 बच्चे शामिल हैं, जबकि 29 अन्य लोग घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों और घायलों की संख्या की पुष्टि की है। राहत और बचाव कार्य भी तत्काल शुरू किया गया।