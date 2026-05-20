अफगानिस्तान में मुश्किल हुए हालात, ज़िंदा रहने के लिए बच्चों को बेचने की आई नौबत

मीडिया रिपोट्स से पता चलता है कि ऐसी घटनाएं अब इक्का-दुक्का नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर देखने को मिलने रही हैं। अब तीन-चौथाई अफगान लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें अपने बच्चों को बेचना पड़ रहा है। देश में अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए घोर गरीबी एक आम बात बन गई है, न कि कोई अपवाद। और मीडिया रिपोर्टे के अनुसार अफगान लोगों को देश में हालात सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है।