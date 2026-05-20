‘ऐसी जगह मारेंगे जिसकी उम्मीद भी नहीं की होगी,जंग मिडिल ईस्ट से बाहर भी फैल जाएगी,’अमेरिका-इजराइल को ईरान की दो टूक

सैन्य संगठन का दावा है कि पिछले संघर्ष के दौरान ईरान ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। बयान के मुताबिक, 'पिछले दौर में अमेरिका और इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन हमने अपने सभी हथियारों और क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। यदि अब कोई हिमाकत की गई, तो क्षेत्रीय स्तर के साथ-साथ क्षेत्र के बाहर की हमारी नई सैन्य ताकतें भी एक्टिव हो जाएंगी।' आईआरजीसी ने आगे कहा कि क्षेत्र में मौजूदा संघर्ष का फैलना यह साबित करता है कि तेहरान की पुरानी चेतावनियां सच थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने के बजाय सीधे युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखाने की बात कही।