टॉफी कंपनी को पीएम नरेंद्र मोदी के रूप में मिले बड़े ब्रांड एंबेसडर !इंटरनेट पर खूब चले मीम्स, जानिए इटली की पीएम मेलोनी ने वीडियो जारी कर क्या कहा

PM Modi Giorgia Meloni: अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अक्सर गंभीर चेहरे और औपचारिक हाथ मिलाने की तस्वीरें ही सुर्खियां बनती हैं, लेकिन जब भारत और इटली के राष्ट्राध्यक्ष मिले, तो माहौल पूरी तरह 'चॉकलेटी' हो गया। अपने विदेशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक ऐसा अनोखा तोहफा दिया, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक बैठकों से इतर मेलोनी को भारत की सबसे पसंदीदा और पुरानी टॉफी का एक पैकेट भेंट किया। दोनों नेताओं का यह दोस्ताना अंदाज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है।