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रोम में पीएम नरेंद्र मोदी की जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात, सोशल मीडिया पर #Melodi मोमेंट वायरल

PM Narendra Modi Meloni Giorgia: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से महत्वपूर्ण बैठक की, जहां व्यापार, तकनीक और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा हुई।

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भारत

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Devika Chatraj

May 20, 2026

PM Modi Italy Visit (

पीएम नरेंद्र मोदी की जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात

PM Narendra Modi Italy Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के सफल दौरे के अंतिम चरण में मंगलवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्हें औपचारिक स्वागत और सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा, रोम में रह रहे भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत-इटली संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम साबित होगा।

इटली पहुंचते ही मेलोनी से मिले PM मोदी

इटली पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ताना सेल्फी साझा की और लिखा, Welcome to Rome, my friend! यानी रोम में आपका स्वागत है, मेरे मित्र।

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा #Melodi

दोनों नेताओं की यह दोस्ताना तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। #Melodi हैशटैग फिर से ट्रेंड करने लगा, जो दोनों नेताओं की केमिस्ट्री और दोस्ताना बंधन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रोम यात्रा की कुछ खास तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर करने और ऐतिहासिक कोलोसियम का भ्रमण करने का अवसर मिला। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, तकनीक, निवेश और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया।

रणनीतिक साझेदारी में मजबूती

विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरे से भारत और इटली के बीच सहयोग और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। दोनों देश अब निवेश, व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में नए अवसरों की खोज करेंगे। इसके अलावा, वैश्विक मंच पर सुरक्षा और ऊर्जा जैसे अहम मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत

इस रोम दौरे को भारत-इटली संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करेगी।

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Updated on:

20 May 2026 12:46 pm

Published on:

20 May 2026 12:44 pm

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