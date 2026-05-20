रोम में पीएम नरेंद्र मोदी की जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात, सोशल मीडिया पर #Melodi मोमेंट वायरल

दोनों नेताओं की यह दोस्ताना तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। #Melodi हैशटैग फिर से ट्रेंड करने लगा, जो दोनों नेताओं की केमिस्ट्री और दोस्ताना बंधन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रोम यात्रा की कुछ खास तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर करने और ऐतिहासिक कोलोसियम का भ्रमण करने का अवसर मिला। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, तकनीक, निवेश और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया।