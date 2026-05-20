हाथ में बीन और सपेरे का अवतार, नॉर्वे के अखबार में छपा पीएम मोदी के खिलाफ नस्लीय कार्टून, मचा बवाल

PM Modi Norway Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख अखबार आफ्टेनपोस्टेन (Aftenposten) में प्रकाशित एक कार्टून को लेकर नया विवाद खडा हो गया है। इस कार्टून में पीएम मोदी को सपेरे के रूप में दिखाया गया, जबकि सांप की जगह पेट्रोल पंप की पाइप दिखाई गई। भारत को लंबे समय तक पश्चिमी देशों में सपेरों, हाथियों और अंधविश्वासों वाले देश के रूप में पेश किया जाता रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस चित्रण को नस्लभेदी और भारत विरोधी बताया। यह मामला उस समय और अधिक चर्चित हो गया, जब प्रेस स्वतंत्रता को लेकर पहले ही नॉर्वे में एक विवाद खड़ा हो गया था।