PM मोदी से सवाल पूछना पड़ा महंगा, नार्वे की पत्रकार का सोशल मीडिया सस्पेंड

हेली के सवालों का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन कर इस पर प्रतिक्रिया दी। ब्रीफिंग के दौरान, हेली ने विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जार्ज से मानवाधिकार, लोकतंत्र और मीडिया स्वतंत्रता से जुड़े सवाल किए। उन्होंने पूछा कि दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे और क्या प्रधानमंत्री मोदी आलोचनात्मक सवालों का जवाब देंगे।