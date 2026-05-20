Narendra Modi-Georgia Meloni Viral Selfie: रोम में स्वागत है, दोस्त! नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी वायरल

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा, मैं रोम पहुंच गया हूं। मैं राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलूंगा। उनके साथ चर्चा करूंगा। इस दौरे का मुख्य जोर भारत और इटली के बीच सहयोग को मजबूत करने पर होगा, जिसमें 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' (IMEC) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 'संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029' की भी समीक्षा की जाएगी। मैं संयुक्त राष्ट्र के 'खाद्य और कृषि संगठन' के मुख्यालय का भी दौरा करूंगा, जिससे बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।