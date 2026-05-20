डोनाल्ड ट्रंप बोले- ईरान समझौते को बेताब, युद्ध जल्द खत्म होगा; तेल की कीमतों में भारी गिरावट का दावा

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान समझौता करने के लिए बेहद बेताब है और मौजूदा तनाव जल्द ही खत्म हो जाएगा। साथ ही ट्रंप ने कहा कि आने वाले समय में वैश्विक तेल की कीमतों (Trump Oil Prices Statement) में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार में तेल की भरपूर आपूर्ति मौजूद है।