US Attack Iran: ईरान पर आज ही हमला करने वाला था अमेरिका, अचानक क्यों पलटा फैसला? ट्रंप ने बता दिया सब कुछ

US Attack Iran: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाले प्रस्तावित हमले को रोक दिया है। उन्होंने यह निर्णय कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शीर्ष नेताओं की अपील के बाद लिया गया। दरअसल, इन देश के नेताओं ने ट्रंप से सैन्य कार्रवाई टालने की अपील की थी।