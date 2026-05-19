पाकिस्तान की बड़ी सैन्य तैनाती, सऊदी अरब में 8,000 सैनिक और JF-17 जेट किए तैनात

सरकारी सूत्रों के अनुसार, पिछले साल हुए पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौते में बड़े स्तर पर सैन्य सहयोग की अनुमति दी गई है। इस समझौते के तहत भविष्य में अधिकतम 80,000 पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती संभव मानी जा रही है। हालांकि, समझौते की सभी शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि इस डिफेंस पैक्ट का मुख्य उद्देश्य किसी भी बाहरी खतरे या हमले की स्थिति में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है।