अमेरिका में नमाज से पहले मस्जिद के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 की मौत; हमलावरों ने खुद को भी उड़ाया

बाद में सड़क पर खड़ी एक कार में दो किशोरों के शव मिले। ये दोनों किशोर हमलावर थे। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है और किसी पुलिस अधिकारी ने गोली नहीं चलाई। मस्जिद के सुरक्षा गार्ड सहित कुल तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य दो पीड़ितों की पहचान अभी नहीं हो सकी है।