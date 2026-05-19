OpenAI केस में एलन मस्क को बड़ा झटका, अमेरिकी कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा

सुनवाई के दौरान सैम ऑल्टमैन ने मस्क के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एलन मस्क खुद ओपनएआई को मुनाफा आधारित कंपनी बनाने के पक्ष में थे और लंबे समय तक कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। ऑल्टमैन के अनुसार, जब सह-संस्थापकों ने भविष्य में कंपनी के नियंत्रण को लेकर सवाल किया था, तब मस्क ने कहा था कि आगे चलकर यह नियंत्रण उनके बच्चों को भी मिल सकता है।