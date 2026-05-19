क्या खाड़ी देशों की एकजुटता ने टाल दिया बड़ा मिडिल ईस्ट युद्ध? जानें क्यों ट्रंप ने रोका ईरान पर हमला

Trump Puts Planned Iran Attack on Hold: मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर हालात बदल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित अमेरिकी सैन्य हमला फिलहाल रोक दिया है। ट्रंप के मुताबिक, यह फैसला कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शीर्ष नेताओं की अपील के बाद लिया गया।