अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत! US ने रूसी तेल पर प्रतिबंध में 30 दिन की और छूट दी

US-Iran Tension: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट पर मंडरा रहे खतरे के बीच अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे भारत समेत कई देशों को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रूसी समुद्री तेल पर लगे प्रतिबंध से मिली छूट को अगले 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ईरान-इजरायल तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में संभावित रुकावटों की वजह से दुनिया भर में तेल सप्लाई और शिपिंग को लेकर चिंता बढ़ गई है।