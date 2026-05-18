छोटी बच्चियां भी सीख रहीं AK-47 चलाना, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद क्या ईरान पर होने वाला है बड़ा हमला

ईरान में आम जनता को हथियार बांटने का यह खतरनाक सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप की उस सीधी धमकी के बाद शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने ईरान को पूरी तरह तबाह करने की चेतावनी दी है। सीजफायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि 'ईरान के लिए घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उन्हें फौरन, और बहुत तेजी से कदम उठाने होंगे वरना उनका नामो-निशान तक नहीं बचेगा। समय ही सबसे कीमती चीज है!' अमेरिकी रक्षा विभाग और इजरायल एक बार फिर ईरान पर हवाई हमलों को फिर से शुरू करने की खुफिया तैयारी में जुटे हैं। हालांकि ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए बातचीत का रास्ता चुना था, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है।